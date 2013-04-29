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Ждет рассмотрения

Необходимо расширение сотрудничества с системами бронирования авиабилетов

На данный момент очень ограниченно работает функция "Авиабилеты" в ИБ. Не отображаются авиарейсы "Руслайна", "Татарстана" (частично), "АкБарса", "НордСтара", ... Это приводит к невозможности купить через ИБ "Авангард" большинство авиабилетов во внутрироссийском сообщении (Самара-Казань, Нижний Новгород - Белгород, Москва-Чебоксары и т.д.) При этом, другие поисковые сервисы предлагают купить билеты указанных авиакомпаний онлайн.

Также была бы очень полезна функция +/- 4 дня в поиске авиабилетов.

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