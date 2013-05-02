Отклонено

Депозит-аннуитет

Депозит, по которому ежемесячно выплачивается фиксированная сумма, включающая не только проценты, но и часть тела вклада. Может быть популярен, как средство платежа пенсий, пособий, алиментов. Например, родители сыну-студенту открывают депозит на 899 тысяч рублей под 12% годовых. Сын в течение 5 лет получает по 20 тысяч рублей в месяц "стипендии".

Банк может дать высокую ставку, так как сумма и срок большие. Выплаты хоть и производятся, но небольшие, фиксированные и предсказуемые.

То, что пугает клиентов в кредитах - переплата, здесь должно клиент0в порадовать.



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