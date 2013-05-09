Отклонено

Одноразовые пароли для входа в ИБ

Хотелось бы иметь возможность получать одноразовые пароли для входа в ИБ в мобильном банке или, в идеале, в Google Authenticator. Получение одноразовых паролей в последнем, видимо, возможно т.к. я получаю их там не только для продуктов Google. К тому же последние события с Мегафон говорят что смс не самый лучший способ. Не знаю лучше ли способы, предложенные мной, но рассмотреть такую возможность можно. И, кстати, для получения паролей в Google Authenticator не обязательно быть в зоне действия сети.

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