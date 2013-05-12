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Статистика расходов по кредитному счету

Предлагаю сделать шаг по созданию функций, связанных с личным финансовым планированием и бюджетом, не имею в виду private banking. Я думаю, многим будет интересно понимать статистику расходов по кредитным картам. Это будет хорошим дополнением к выписке по счету. На основе кодов авторизации в торговых точках можно получить статистику, например в виде диаграммы, сколько тратим и по каким статьям: на еду, бензин, услуги, рестораны и так далее. Это будет актуально особенно для клиентов со значительным оборотом по картам и для тех, кто предпочитает активно использовать безналичные платежи и интернет-банкинг.

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