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Аватар Дмитрий Щ (schedmi)
15.05.2013 10:29 #
Ждет рассмотрения

Банкомат + терминал = стандартное решение

Предлагаю сделать стандартом совместную установку банкоматов с терминалами (хотя бы где это возможно по объективным причинам). В наиболее крупных отделениях банка использовать терминал + банкомат с функцией cash-in. В идеале: терминал + банкомат + банкомат с функцией cash-in.
7

Комментарии 7

rdc
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Зачем в отделениях cash-in, если там уже есть касса?
viabank
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касса - лучший cash-in smile:D не зажевывает деньги
schedmi
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Не согласен: во-первых, в ряде случаев банкоматы доступны круглосуточно, а кассы - нет; во-вторых, в кассу бывает очередь; в-третьих, человеческий фактор: не нужно общаться с людьми, не надо подписывать никакие бумажки и т.д. Когда вносишь крупную сумму - однозначно лучше касса. Если небольшую - гораздо удобнее cash-in!
Лично я всегда, когда возможно, вношу деньши в офисе на октябрьской, где стоит cash-in, и это куда приятнее, чем идти общаться с кассиром.
Но суть моего предложения даже не в кэшине, хотя они нужны, а в том, чтобы вместе с банкоматами Авангарда всегда были терминалы: бесит, когда приходишь в банкомату и понимаешь, что забыл перевести деньги на карт-счет. Обратный вариант, когда терминал есть, а банкомата нет, тоже не супер. Но тут хоть в кассе можно деньги снять, если там очереди нет.
rdc
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Несогласность быстро пропадёт, когда кэшин у вас скушает денежку и зависнет. Эта дурацкая техника вечно не работает как надо.
Человеческого фактора здесь нет: я ещё никогда не наблюдал ситуации, чтобы кассир терял сознание сразу после получения купюры - а вот кэшины это сделают непременно, стоит лишь потерять доступ к сети.
И ещё вечные проблемы с нераспознаванием и выплёвыванием некоторых экземпляров купюр, непониманием свежевышедших купюр и многомесячным ожиданием апгрейда этой шайтан-машины, проглатыванием двух купюр и зачётом одной, заминанием, застреванием и т.д. и т.п. Оно надо?!

Ну а что до терминала - это полезно, да. Хотя полезность небольшая, я со смартфона всё делаю всегда…
Mikel
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Это что? Засланцы от конкурентов, продвигают кешины? smile:D
Зачем нам, клиентам и банку, лишние проблемы, от этой недотехники?!
Лично я всегда, когда возможно, вношу деньши в офисе на октябрьской, где стоит cash-in, и это куда приятнее, чем идти общаться с кассиром.
Только, если он сбойнет и деньга зависнет, до инкассации, вы конечно не побежите тут строчить, возмущенный отзыв, что у вас все пропало и что деньги нужны ну прямо сейчас?
бесит, когда приходишь в банкомату и понимаешь, что забыл перевести деньги на карт-счет.
В офисе это решается, за минуту, снятием напрямую с интернет-счета. Так же это легко решается, планшетом/смартом.
Но тут хоть в кассе можно деньги снять, если там очереди нет.
Интересно, где такие загруженные офисы? Я тут неделю назад, попал в пробку smile:quotes: , предо мной был целый человек и я застрял smile:quotes: на пару минут smile:D
А вот банкоматы так быстро не обслуживают smile;)
xeqipex
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Это я продвигаю. По недоумению зарегистрировался тут второй раз. Потом узнал, что противоречит местным правилам. Да простят меня админы.
Корыстного умысла на форсирование темы не имел, простите.
xeqipex
#
Это я продвигаю. По недоумению зарегистрировался тут второй раз. Потом узнал, что противоречит местным правилам. Да простят меня админы.
Корыстного умысла на форсирование темы не имел, простите.
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