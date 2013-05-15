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Банкомат + терминал = стандартное решение
Предлагаю сделать стандартом совместную установку банкоматов с терминалами (хотя бы где это возможно по объективным причинам). В наиболее крупных отделениях банка использовать терминал + банкомат с функцией cash-in. В идеале: терминал + банкомат + банкомат с функцией cash-in.
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Комментарии 7
Лично я всегда, когда возможно, вношу деньши в офисе на октябрьской, где стоит cash-in, и это куда приятнее, чем идти общаться с кассиром.
Но суть моего предложения даже не в кэшине, хотя они нужны, а в том, чтобы вместе с банкоматами Авангарда всегда были терминалы: бесит, когда приходишь в банкомату и понимаешь, что забыл перевести деньги на карт-счет. Обратный вариант, когда терминал есть, а банкомата нет, тоже не супер. Но тут хоть в кассе можно деньги снять, если там очереди нет.
Человеческого фактора здесь нет: я ещё никогда не наблюдал ситуации, чтобы кассир терял сознание сразу после получения купюры - а вот кэшины это сделают непременно, стоит лишь потерять доступ к сети.
И ещё вечные проблемы с нераспознаванием и выплёвыванием некоторых экземпляров купюр, непониманием свежевышедших купюр и многомесячным ожиданием апгрейда этой шайтан-машины, проглатыванием двух купюр и зачётом одной, заминанием, застреванием и т.д. и т.п. Оно надо?!
Ну а что до терминала - это полезно, да. Хотя полезность небольшая, я со смартфона всё делаю всегда…
Зачем нам, клиентам и банку, лишние проблемы, от этой недотехники?!
Только, если он сбойнет и деньга зависнет, до инкассации, вы конечно не побежите тут строчить, возмущенный отзыв, что у вас все пропало и что деньги нужны ну прямо сейчас?
В офисе это решается, за минуту, снятием напрямую с интернет-счета. Так же это легко решается, планшетом/смартом.
Интересно, где такие загруженные офисы? Я тут неделю назад, попал в пробку , предо мной был целый человек и я застрял на пару минут
А вот банкоматы так быстро не обслуживают
Корыстного умысла на форсирование темы не имел, простите.
Корыстного умысла на форсирование темы не имел, простите.