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Банкомат + терминал = стандартное решение

Предлагаю сделать стандартом совместную установку банкоматов с терминалами (хотя бы где это возможно по объективным причинам). В наиболее крупных отделениях банка использовать терминал + банкомат с функцией cash-in. В идеале: терминал + банкомат + банкомат с функцией cash-in.



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