Подписаться на идею serg00

Отклонено

Добавить к параметрам в поиске по базе депозитов указание на возможность открытия вклада в пользу 3-го лица

Мне и, я думаю, еще очень многим пользователям поиска по базе депозитов на данном сайте не хватает возможности поиска вкладов в пользу 3-го лица. Буду благодарен, если вы это внедрите такую возможность.

5