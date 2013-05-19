Отклонено
Добавить к параметрам в поиске по базе депозитов указание на возможность открытия вклада в пользу 3-го лица
Мне и, я думаю, еще очень многим пользователям поиска по базе депозитов на данном сайте не хватает возможности поиска вкладов в пользу 3-го лица. Буду благодарен, если вы это внедрите такую возможность.
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Комментарии 5
Большое спасибо за интерес к сервисам нашего проекта! Мы стараемся внимательно рассматривать все поступающие идеи и предложения, реализуя, по возможности, широко востребованные возможности.
Вашу идею мы обсудили с коллегами и поняли, что в ближайший год взять её в работу не готовы.
Причины: на рынке данная услуга не сильно востребована (в 2011 году на эту тему был материал у нас на сайте: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=3186080, где был подведён такой итог: «И все-таки большинство банкиров утверждают, что вклады на «того парня» — невостребованный продукт в российских кредитных организациях.»), кроме того — далеко не все банки публикуют такую информацию явно, что не позволит нам гарантировать приемлемую точность информации в сервисе поиска.
Коллеги из группы маркетинга и анализа банковских услуг подсказывают: «Если вклад открытвается только в пользу третьего лица, то мы ему помечаем как специальный и вносим уточняющую информацию.» На текущем рынке таких вкладов крайне немного, "на вскидку" смогли найти лишь 1: http://www.banki.ru/products/deposits/search/?id=3666
Вы неправы, Алексей. Данная услуга очень востребована (посмотрите количество топиков в форуме на эту тему - не менее 4-х, наверное) со стороны клиентов! Просто не все клиенты еще про нее знают - а это зависит от уровня ее распространения, в т.ч. в предложениях банках и в возможностях поиска по ней в вашей базе (показательно, что Вы ссылаетесь на данные 2011 года, т.е. 2-хгодичной давности).
Такие вклады фактически заменяют вклады с оформлением доверенности, к-е по многим причинам менее удобны и технологичны для клиентов. Подозреваю, что вклады с возможностью оформления в пользу 3-его лица сильно потеснят вклады с оформлением доверенности на другое лицо (не надо ходить и платить нотариусу и много др. причин).
Теперь про банки. Насколько мне известно, возможность оформления вкладов в пользу 3-го лица предоставляют:
Сбербанк, ВТБ24, Азиатско-Тихоокеанский банк, Росинтербанк, Балтика, Россельхозбанк, БПФ, Абсолют-банк, ХоумКредит, Траст, Возрождение, Гута, Метро-банк, Мособлбанк, СМП-банк, Уралсиб.
Наверняка это далеко не полный перечень. Предполагаю, что число различных вкладов (во всех банках), к-е можно заключить в пользу 3-го лица составляет сотни (вкладов) .
При этом, как правило, банки не создают отдельный вид вклада в пользу 3-го лица (как вы привели ссылку на банк Экономический Союз), а дают возможность оформления в пользу 3-го лица для всех или части линейки имеющихся вкладов. Своим предложением "Коллеги из группы маркетинга и анализа банковских услуг подсказывают: «Если вклад открытвается только в пользу третьего лица, то мы ему помечаем как специальный и вносим уточняющую информацию.» " Вы показали, что совсем не поняли мое предложение. В этой цитате слово "только" ключевое.
Вкладов, которые открываются ТОЛЬКО в пользу 3-х лиц в банках действительно, наверное, очень мало.
Странно, что ваша группа маркетинга банковских услуг не видит разницы или не понимает того, о чем я писал в своем предложении.
Итого, ситуация выглядит следующим образом: несколько лет назад банки попробовали вводить отдельные (специальные) вклады в пользу третьих лиц, но спрос оказался невысоким (для того, чтобы вводить отдельный вклад в свою депозитную линейку). Тогда банки изменили тактику и предлагают сейчас заключать в пользу 3-го лица для всех или части имеющейся линейки основных вкладов.
Просто поразительно, как Вы этого не видите.
И мое предложение было совсем о другом: не создавать в вашей БД отдельный класс специальных вкладов "в пользу 3-го лица" (которых, действительно, практически нет), а при внесении каждого вклада в БД помечать - допускает он оформление в пользу 3-х лиц или нет. Если неизвестно, допускает или нет, можно, например, заполнять по умолчанию, что не допускает. Тогда у Ваших клиентов появиться возможность поиска вкладов и по этому параметру. И Вашим пользователям и банкам, предлагающим такую услугу, будет хорошо.
Прошу подумать о моем предложении еще раз.
Информацию о возможности открытия вклада в пользу третьего лица размещают на своих сайтах не больше 20% банков.
Делать отметку в карточке продукта, о том, что вклад можно открыть в пользу третьего лица мы можем. Но включать эту опцию в поиск на текущий момент мы не видим смысла. Поскольку востребованность этой услуги неочевидна.
Екатерина, для семей, в которых жена сидит с 6-ти месячным ребенком данная потребность более чем очевидна.
В этой ситуации и оформление нотариальной доверенности превращается в сложно структурированную операцию.
Если есть 1400 тыс руб, то можно обежать либо два банка либо сделать все в одном, чтобы не выйти за пределы ССВ.
Очень удобно было бы иметь понимание, готов банк открыть такой вклад или нет.