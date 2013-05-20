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Аватар Сергей Удовенко (sergeyudovenko)
20.05.2013 20:10 #
Ждет рассмотрения

Встроить проездные в VISA electron.

subj. Да, ну не будет процентов по кредитам, но всегда будут лежать деньги на картах. smile:crazy:
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Комментарии

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