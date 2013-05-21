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База данных "Хочу кредит"

База данных клиентов желающих получить кредит. Небольшая форма на сайте для желающих получить кредит. Два поля: 1 сотовый телефон, 2 желаемая ставка. Для подтверждения, что это телефон именно этого человека, либо sms на телефон с кодом для подтверждения, либо обязательная регистрация на сайте с определённым рейтингом.

Сотрудники банков изучают список заявок. Если могут предложить запрошенную ставку звонят клиенту и озвучивают свои условия. Если клиенту всё понравилось, и он принял предложение одного банка. Он шлёт sms или самостоятельно удаляет свою заявку из базы данных.



+ Для клиентов: Экономия времени. Не надо вводить много информации на сайте. Клиент выбирает понравившийся кредит из предложенного банками. Получает кредит с удобным сервисом и с устраивающей ставкой.

+ Для банка: В поисках клиентов сотрудники банков делают большое количество "холодных звонков". Результат работы: низкий отклик, большое количество затраченного времени. Имея список "потенциальных клиентов", сотрудники смогут работать с большей отдачей и эффективностью.

+ Для банки.ру: Можно получать вознаграждение от банков за предоставленный сервис.

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