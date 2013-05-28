Реализовано

Определение прав до написания комментариев

Вот я только что узнал, что у меня "недостаточно прав" для добавления комментария к свежей колонке Семёна Новопрудского. Очень обидно, что для того, чтобы это узнать, мне пришлось написать свой довольно длинный комментарий и попытаться его разместить. Текст, естественно, потерялся.



В связи с этим идея: хорошо бы сделать так, чтобы каждый пользователь, собираясь что-то опубликовать, уже заранее знал свои права и не тратил время попусту.



Спасибо за рассмотрение!

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