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Аватар Георгий Иванов (Несахар)
28.05.2013 14:59 #
Реализовано

Определение прав до написания комментариев

Вот я только что узнал, что у меня "недостаточно прав" для добавления комментария к свежей колонке Семёна Новопрудского. Очень обидно, что для того, чтобы это узнать, мне пришлось написать свой довольно длинный комментарий и попытаться его разместить. Текст, естественно, потерялся.

В связи с этим идея: хорошо бы сделать так, чтобы каждый пользователь, собираясь что-то опубликовать, уже заранее знал свои права и не тратил время попусту.

Спасибо за рассмотрение!
6

Комментарии 6

ardneh
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Георгий, здравствуйте!

Речь идёт о публикации Семена Новопрудского в разделе "Мнения" Пойман — не вор, не пойман – вор? Сколько времени прошло с момента начала написания комментария до попытки его опубликовать? Каким браузером Вы пользовались?
ardneh
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06.06.2013 в 12:13 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Ksiu_Sallivan
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Попробуйте, пожалуйста, оставить комментарий сейчас.
Ksiu_Sallivan
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Только предварительно сохраните, пожалуйста, текст комментария, например, в блокноте.
Несахар
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Добрый день!

Да уже, наверно, Бог с ним. Добавлять комментарий вроде как поздно. Насколько я помню, с момента начала написания до попытки опубликовать прошло минут 20, а может даже и все полчаса. Как обычно, я пользовался Оперой.

Спасибо за внимание к моему обращению!
ardneh
#
17.06.2013 в 16:11 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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