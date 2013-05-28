Реализовано
Определение прав до написания комментариев
Вот я только что узнал, что у меня "недостаточно прав" для добавления комментария к свежей колонке Семёна Новопрудского. Очень обидно, что для того, чтобы это узнать, мне пришлось написать свой довольно длинный комментарий и попытаться его разместить. Текст, естественно, потерялся.
6
В связи с этим идея: хорошо бы сделать так, чтобы каждый пользователь, собираясь что-то опубликовать, уже заранее знал свои права и не тратил время попусту.
Спасибо за рассмотрение!
Комментарии 6
Речь идёт о публикации Семена Новопрудского в разделе "Мнения" Пойман — не вор, не пойман – вор? Сколько времени прошло с момента начала написания комментария до попытки его опубликовать? Каким браузером Вы пользовались?
Да уже, наверно, Бог с ним. Добавлять комментарий вроде как поздно. Насколько я помню, с момента начала написания до попытки опубликовать прошло минут 20, а может даже и все полчаса. Как обычно, я пользовался Оперой.
Спасибо за внимание к моему обращению!