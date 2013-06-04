Ждет рассмотрения

Перенос лимитов на перевыпускаемые карты.

Очень неудобно после перевыпуска карт заново устанавливать на них расходные лимиты.

Было бы удобно, чтобы на перевыпускаемую карту переносились расходные лимиты карты-предка.

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