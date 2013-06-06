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(Cheerokee)
Отклонено
Сортировка интересной/неинтересной для себя рекламы на сайте
Здравствуйте!
2
Рекламы, как мне кажется, уже на портале больше чем нужно, посему предлагаю дать пользователю в своем профиле ее фильтровать:
допустим есть реклама пачки категорий товаров, есть реклама каких-то банков и т.д.
Я, допустим, живу не в Москве и реклама региональных московских банков и их услуг мне ну абсолютно бесполезна (читай "снижение эффективной целевой аудитории рекламы").
Потребительский кредит брать в ближайшее время я не собираюсь в принципе, зачем опять-таки мне смотреть эту рекламу? Рефинансирование ипотеки меня интересует, но если ее реклама и была, я не увидел ее за бесполезным мельтешением всего остального.
Соответственно предложение: реклама категоризируется и неинтересные категории (допустим не все, но самые бесполезные, в т.ч. реклама того что уже есть в наличии) пользователь может отключить в своем профиле!
Сайт, соответственно получает "повышение эффективной целевой аудитории рекламы", повышение количества просмотров с переходом по ссылке и респект от пользователей!
Комментарии 2
На данном этапе в Личном кабинете на сайте, пользователь может управлять только подписками на рассылку, выбрав периодичность и интересующую его тематику писем.
Что касается рекламы, в обозримом будущем это будет реализовано, но в другом формате.
На основе анализа поведенческих факторов Пользователя на сайте, компания сможет предложить таргетированные или целевые продукты по различным параметрам.
В зависимости от его предпочтений, местонахождения, возраста итд..
Компания Банки.ру, как и весь рынок в целом, очень динамично развивается в эту сторону.
Алексей Соколов. Директор по маркетингу ИА «Банки.ру»