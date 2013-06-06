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Отклонено

Сортировка интересной/неинтересной для себя рекламы на сайте

Здравствуйте!

Рекламы, как мне кажется, уже на портале больше чем нужно, посему предлагаю дать пользователю в своем профиле ее фильтровать:

допустим есть реклама пачки категорий товаров, есть реклама каких-то банков и т.д.

Я, допустим, живу не в Москве и реклама региональных московских банков и их услуг мне ну абсолютно бесполезна (читай "снижение эффективной целевой аудитории рекламы").

Потребительский кредит брать в ближайшее время я не собираюсь в принципе, зачем опять-таки мне смотреть эту рекламу? Рефинансирование ипотеки меня интересует, но если ее реклама и была, я не увидел ее за бесполезным мельтешением всего остального.



Соответственно предложение: реклама категоризируется и неинтересные категории (допустим не все, но самые бесполезные, в т.ч. реклама того что уже есть в наличии) пользователь может отключить в своем профиле!

Сайт, соответственно получает "повышение эффективной целевой аудитории рекламы", повышение количества просмотров с переходом по ссылке и респект от пользователей!

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