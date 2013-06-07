аффинити-карты и благотворительность

Алимова Альфия 11.09.2013 12:42 # 11.09.2013 в 12:42 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении» 0
Комментарии 3
Благодарю Вас за эту идею.
Но, к сожалению, Банком пока не планируется выпускт аффинити-карт.
Однако Банк поддерживает благотворительную деятельность http://www.rsb.ru/about/charity/.
В частности в рамках сотрудничества с благотворительной программой «Под флагом Добра!» Банк Русский Стандарт предлагает своим клиентам возможность оформить в отделении или через Интернет-банк постоянное поручение: при каждой операции с картой клиента переводится фиксированная (определяемая клиентом) сумма на оказание адресной финансовой помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Благотворительная программа «Под флагом Добра!» действует с 2005 года и является главной составляющей Всероссийской благотворительной Акции.