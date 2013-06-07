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Аватар Андрей Писаненко (sipneo)
07.06.2013 20:04 #
Отклонено

аффинити-карты и благотворительность

Идея не нова но давно применяется в мировой банковской практике,в России есть проекты у Сбербанка , Интеркоммерц банк, Липецккомбанк и.т.д
3

Комментарии 3

Алимова Альфия
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11.09.2013 в 12:42 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Алимова Альфия
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11.09.2013 в 12:46 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Алимова Альфия
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Добрый день!

Благодарю Вас за эту идею.
Но, к сожалению, Банком пока не планируется выпускт аффинити-карт.
Однако Банк поддерживает благотворительную деятельность http://www.rsb.ru/about/charity/.
В частности в рамках сотрудничества с благотворительной программой «Под флагом Добра!» Банк Русский Стандарт предлагает своим клиентам возможность оформить в отделении или через Интернет-банк постоянное поручение: при каждой операции с картой клиента переводится фиксированная (определяемая клиентом) сумма на оказание адресной финансовой помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Благотворительная программа «Под флагом Добра!» действует с 2005 года и является главной составляющей Всероссийской благотворительной Акции.
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