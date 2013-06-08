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Аватар Андрей Писаненко (sipneo)
08.06.2013 11:37 #
Отклонено

Безопасность и клиентоориентированность

Клиентоориентированность и безопасность внедрить голосовую биометрическую аутентификацию клиентов в контактных центрах банка.Ссылка на сайт обработчика программного продукта VOICE Key .Стандартная процедура ввода пароля или PIN-кода не является достаточно безопасной, в то же время применение биометрической технологии подтверждения личности по голосу позволяет существенно увеличить уровень безопасности доступа клиентов, например, в личный кабинет для изменения пароля доступа в случае его утери. Кроме того, для клиентов это не только безопасно, но и удобно: голос клиента является его паролем.
http://www.speechpro.ru/
4

Комментарии 4

ivan_artamonov
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Я бы побоялся использовать такую технологию - не представляю, как она будет работать в случаях, например, если клиент простудился или у него сел голос?
А в случае утери пароля доступа необходимо, на мой взгляд, ехать с документами, удостоверяющими личность, в офис банка и писать заявление на изменение данных.
ivan_artamonov
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08.06.2013 в 11:49 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
sipneo
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Я бы побоялся использовать такую технологию - не представляю, как она будет работать в случаях, например, если клиент простудился или у него сел голос?
А в случае утери пароля доступа необходимо, на мой взгляд, ехать с документами, удостоверяющими личность, в офис банка и писать заявление на изменение данных.

Иван Артамонов


Рано или поздно это будет. Только вопрос кто первый...! Необходимо предложить , а клиент сам решит , что ему нравится. А после Вашего вопроса мне не совсем понятен комментарий, (а в случае утери пароля доступа необходимо .....)
ivan_artamonov
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15.11.2013 в 15:41 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
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