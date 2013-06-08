Безопасность и клиентоориентированность

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Клиентоориентированность и безопасность внедрить голосовую биометрическую аутентификацию клиентов в контактных центрах банка.Ссылка на сайт обработчика программного продукта VOICE Key .Стандартная процедура ввода пароля или PIN-кода не является достаточно безопасной, в то же время применение биометрической технологии подтверждения личности по голосу позволяет существенно увеличить уровень безопасности доступа клиентов, например, в личный кабинет для изменения пароля доступа в случае его утери. Кроме того, для клиентов это не только безопасно, но и удобно: голос клиента является его паролем.