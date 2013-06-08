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Pshig
Ждет рассмотрения
Безкомиссионное пополнение с карты другого банка в пределах кредитной задолженности.
Понятно что введение комиссии при пополнении через карту другого банка введено для борьбы с обнальщиками. Однако если на кредитной карте есть задолженность дальнейший вывод кредитных средств будет уже не бесплатно. При этом в отделении можно без комиссии снять деньги с чужой карты и тут же внести на свой счëт. А ведь трудозатраты больше чем перевести деньги через интернет.
2
Предлагаю отменить комиссию для суммы кредитной задолженности. Их уже без комиссии не вывести, а трудозатраты в кассах уменьшатся. Ну и определить данную операцию как съем наличности в банкомате, что бы не было желание гонять кредитные лимиты без платы.
Комментарии 2
За снятие в кассе, заплатит другой банка, а ему вы согласно его тарифов. Т.ч. нет тут никакого бесплатно
А это с какого перепугу? У операции есть строго определенный МПС код, он и должен быть
В общем, идея не получилась
В другом же случае, может банк принимающий деньги по номеру карты тоже платит? Не знаю.
Тогда так и буду ходить в кассу, делов-то пару минут. И пусть за меня платит другой банк.