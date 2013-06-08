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Аватар Pshig
08.06.2013 17:35 #
Ждет рассмотрения

Безкомиссионное пополнение с карты другого банка в пределах кредитной задолженности.

Понятно что введение комиссии при пополнении через карту другого банка введено для борьбы с обнальщиками. Однако если на кредитной карте есть задолженность дальнейший вывод кредитных средств будет уже не бесплатно. При этом в отделении можно без комиссии снять деньги с чужой карты и тут же внести на свой счëт. А ведь трудозатраты больше чем перевести деньги через интернет.
Предлагаю отменить комиссию для суммы кредитной задолженности. Их уже без комиссии не вывести, а трудозатраты в кассах уменьшатся. Ну и определить данную операцию как съем наличности в банкомате, что бы не было желание гонять кредитные лимиты без платы.
2

Комментарии 2

Mikel
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Понятно что введение комиссии при пополнении через карту другого банка введено для борьбы с обнальщиками.
С чего вы это взяли? Комиссия была введена, за мгновенность пополнения СЧЕТА, иначе получается кредитование за счет банка.
При этом в отделении можно без комиссии снять деньги с чужой карты и тут же внести на свой счëт. А ведь трудозатраты больше чем перевести деньги через интернет.
За снятие в кассе, заплатит другой банка, а ему вы согласно его тарифов. Т.ч. нет тут никакого бесплатно smile;)
Ну и определить данную операцию как съем наличности в банкомате, что бы не было желание гонять кредитные лимиты без платы.
А это с какого перепугу? У операции есть строго определенный МПС код, он и должен быть smile;)

В общем, идея не получилась smile:pardon:
Pshig
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Но есть же банк который можно пополнить без комиссии в пределах задолженности. Плюс кассир, кроме выдачи чека, ещё чуть ли не весь паспорт переписывает на свой чек. В моем случае мне легче по пути заехать в кассу и сэкономить на межбанке и card2card.
В другом же случае, может банк принимающий деньги по номеру карты тоже платит? Не знаю.
Тогда так и буду ходить в кассу, делов-то пару минут. И пусть за меня платит другой банк. smile:)
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