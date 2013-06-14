На рассмотрении

Я снова буду жаловаться на "тяжелую жизнь клиентов CitiGold"Как известно - уже в течение достаточно длительного времени Ситибанк предлагает карты Платинум... в составе пакета CitiOne"Бедные-несчастные" Ситиголд - остались с "обычным" золотомУчитывая, что аналогичные продукты банков-конкурентов выпущены на базе карт World BlackEdition(Райффайзен Премиум; Юникредит Прайм и т.д. и т.п.) - клиенты Ситибанк - "обделены" и не могут, в частности, воспользоваться многими предложениями MasterCard.PricelessP.S. Карты Ультима, пожалуйста, не вспоминайте. Я в свое время отказался от этой карты из-за очень слабого наполнения (по большому счету - только кр.лимитом от "обычной" золотой/ворлд кредитки отличается... да еще и кобрендовая - платная... очень некисло платная... при обычном начислении 1 миля за 30р).