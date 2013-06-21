Подписаться на идею Максим (ultra)

Отклонено

Переносить запланированные операции если они попадают на выходной или праздничный день

Предлагаю ввести опцию "в рабочий день" в дополнении к повторению платежей в определенный день месяца. Внешние платежи все равно проводятся только в операционный день, а начисление процентов на остаток ведется и за выходные дни тоже. Это будет приятно для клиентов и дополнительный репутационный бонус для банка.

3