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Максим
(ultra)
Отклонено
Переносить запланированные операции если они попадают на выходной или праздничный день
Предлагаю ввести опцию "в рабочий день" в дополнении к повторению платежей в определенный день месяца. Внешние платежи все равно проводятся только в операционный день, а начисление процентов на остаток ведется и за выходные дни тоже. Это будет приятно для клиентов и дополнительный репутационный бонус для банка.
3
Комментарии 3
К сожалению, получен отказ.
С уважением, ТКС Банк.