Отклонено

Оптимизация SMS от банка

Предлагаю три идеи по поводу SMSок:



1. Задать диапазон времи для получения SMS по вкладам. А то не всегда хочется получать в 9 утра SMS о том, что начислены проценты (а это может быть и выходной день, и праздничный и т.д.). Если бы можно было указать диапазон времени для таких SMS, было бы удобнее. (SMS об операциях по карте, конечно, всё равно должны приходить в момент операции). Заданный интервал времени должен действовать для любых несрочных рассылок от банка.



2. Наверное, об этом уже писали: сейчас при начислении процентов приходят практически сразу 2 смс - о начислении и о зачислении на счёт карты (если выбрана опция переводить % на карту). Одна из них явно избыточная. Неплохо было бы её не отправлять.



3. Поменять для SMS-подтверждений с кодом для входа в ИБ флаг, чтобы они не сохранялись в телефоне, а только показывались на экране. Такая услуга, к примеру, реализована у Ситибанка - очень удобно: все эти коды не нужно вручную удалять, и SMS с проведёнными карточными операциями не перемешивается с одноразовыми паролями.



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