Подписание заявлений в Банк с помощью УЭК

Отклонено

Цитата С помощью электронной подписи на карте УЭК можно подписывать документы в электронном виде.

Формируемая с использованием УЭК электронная подпись является квалифицированной - аналогом собственноручной подписи при совершении юридически значимых действий в электронном виде.

Читал на сайте о ситуации в которой Клиент банка был вынужден написать бумажное письмо, подписать его и отправить его в Банк по почте РФ.Между тем, сейчас всем выдают карту УЭК, которой можно ставить ЭЦПСчитыватели смарт-карт стоят около 400 руб.Предложение для Банка: внедрить электронное подписание важных заявлений. Кстати и вклад/счет можно было бы открывать не через почту, а путем направления в Банк заявления с ЭЦП