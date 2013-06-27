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Аватар Александр (entropin)
27.06.2013 09:32 #
Отклонено

Подписание заявлений в Банк с помощью УЭК

Читал на сайте о ситуации в которой Клиент банка был вынужден написать бумажное письмо, подписать его и отправить его в Банк по почте РФ.

Между тем, сейчас всем выдают карту УЭК, которой можно ставить ЭЦП
Цитата
С помощью электронной подписи на карте УЭК можно подписывать документы в электронном виде.
Формируемая с использованием УЭК электронная подпись является квалифицированной - аналогом собственноручной подписи при совершении юридически значимых действий в электронном виде.


Считыватели смарт-карт стоят около 400 руб.

Предложение для Банка: внедрить электронное подписание важных заявлений. Кстати и вклад/счет можно было бы открывать не через почту, а путем направления в Банк заявления с ЭЦП
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