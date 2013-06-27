Дополнительная категория для копенсации баллами "браво"

Отклонено

В связи с появлением новой карты AA многие клиенты "платиновой" хотели ее получить, но не смогли.С введение системы поощрений "браво" стандартная платина стала более-менее интересной.Предлагаю в качестве "утешения" этих владельцев к категориям, по которым возможна компенсация, добавить авибилеты.В связке рестораны+жд билеты+авиа билеты и старая, многим полюбившаяся платина, была бы интересна и смогла бы перетянуть часть клиентов у того же БРС с трэвэлами.Предлагая эту идею, конечно, понимаю, что AA позиционируется как элитная карта не для всех, потому то по ней и баллов больше дают по трэвел категориям и бОльшие лимиты одобряют и бесплатная страховка идет. В свете позиционирования этих двух продуктов считаю идею реальной, так как разница очевидна и большАя