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Отклонено

Начисление баллов БРАВО без округления в меньшую сторону

Здравствуйте.

Давно являюсь клиентом банка, имея и расчетную и кредитную карту.

По расчетной карте замечаний нет, но вот по кредитной карте хотелось бы чтобы баллы БРАВО начислялись без округления до целого числа в меньшую сторону, так как считаю, что это совсем несправедливо.



Например, совершил покупку на 499 рублей и за это получаешь 4 балла. Получается, что 0,8%, а не 1% как банк пишет в описании кредитной карты.



Предлагаю ввести дробное начисление баллов. То есть, совершил покупку на 165 рублей, начислили 1,65 балла БРАВО. Либо округление баллов до 0,5.



Также, интересным вариантом было бы, если суммировались все операции за расчетный период, подпадающие под условие начисления баллов, и на эту сумму начислялись баллы. То есть, не на сумму одной транзакции, а на общую сумму покупок.



Я надеюсь, данная идея не останется без внимания. Спасибо.

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