Отклонено

Поиск Банков для решения идей,предложений и финансовых трудностей.

Любой человек, частное лицо,физическое лицо,юридическое лицо делает свое предложение,идею или описывает свою финансовую трудность которая у него возникла . Представители банков росматревая данные предложения,идеи,трудности и другие промблемы связанные на прямую с деятельностью Банков, сами выбирают для себя идеи,предложения,трудности клиентов которые по их мнению считаются наиболее актуальными для решения через их Банк.После это-го росматрения Сотрудник или его представитель связывается напрямую или через электронную почту с её автором.И уже со сваей стороны делает встречное предложение её автору для совместного решения. Что это дает Людям большую надежду для решения тех или иных трудностей возникших у них в жизни. Надежду быть услышанными нашей финансовой системой. Для людей занимающихся малым и средним Бизнесом поиск надежного помощника и партнера в лице Банка который будет напрямую заинтересован в его развитии. Что даст это Банковской сфере привлечение клиентов которые начнут непосредственно работать с этими банками,улучшения отношения между банком и клиентом,повышения доверия к банковской сфере у населения. Повысит работу Банков в сфере малого и среднего бизнеса так как появится конкуренция между Банками за привлечением людей ведущих деятельность в этой сфере,так как эти люди будут развивать свой бизнес и привлекать других людей для решения этих идей,предложений. Так-же сами банки начнут принимать не посредственное решение Правительственной программы по развитию малого и среднего бизнеса. Попутно с этой работай будет затронута и решение другой промблемы связанной с без работицей населения. Тем более что такая плотная работа Банковской сферы не останется не замеченной. И мне кажется что Государственные службы смогут найти какие-та формы поощрения для этих Банков что-бы улучшить их работу. Это краткое описание моего предложения сложившеся из тех трудностей с которыми непосредственно столкнулся Я сам будучи И.П. С уважением к сотрудникам сайта и работникам Банковской сферы Баранов Владимир Федорович X

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