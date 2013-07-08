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Е. Ида.
(euga11)
Отклонено
сделать возможным отказ от выписок или убрать из них адрес проживания
Недавно я попробовал отписаться от получения выписок по карте по e-mail. Это можно было сделать, только подписавшись на выписки по обычной почте. И наоборот. Очень бы хотелось иметь возможность отказаться от такой рассылки полностью.
3
В случае, если по каким-либо причинам отписаться невозможно (почему?), то хотелось бы убрать из получаемых PDF-файлов персональные данные: фамилию и почтовый адрес. Ведь информация передаётся по открытым каналам, может быть доступна кому угодно. Кроме того, если почтовый ящик будет взломан, то злоумышленнику станет известно, где проживает его владелец, как его зовут, какие у него расходы в месяц и т.д. Очевидно, что в "бумажных" выписках без адреса никак не обойтись, но для электронных выписок необходимости в нём нет.
Интересно, какие требования есть по этому поводу в "законе о персональных данных".
Комментарии 3
Отказаться от доставки счетов-выписок и на email и по Почте России невозможно, так как условия обслуживания подразумевают обязательное получение Клиентом счета-выписки по карте. Информация при передаче не может быть доступна кому угодно - за безопасность Вашего почтового ящика Вы несете полную ответственность. Убрать указанные Вами данные из счетов-выписок не представляется возможным.
С уважением, ТКС Банк.
Я не могу нести ответственность ни за (физический) почтовый ящик у меня в доме, к которому имеют доступ все желающие (не ставить же вместо ящика сейф), ни тем более за сторонние сервисы, предоставляющие услуги эл. почты, у которых регулярно происходят "утечки" данных пользователей. Почему нельзя присылать вместо счетов-выписок хотя бы ссылку на них, чтобы при скачивании нужна была авторизация? Так и условие отправки будет выполнено, и не будет возможности воспользоваться этой информацией во вред.