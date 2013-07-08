Отклонено

сделать возможным отказ от выписок или убрать из них адрес проживания

Недавно я попробовал отписаться от получения выписок по карте по e-mail. Это можно было сделать, только подписавшись на выписки по обычной почте. И наоборот. Очень бы хотелось иметь возможность отказаться от такой рассылки полностью.



В случае, если по каким-либо причинам отписаться невозможно (почему?), то хотелось бы убрать из получаемых PDF-файлов персональные данные: фамилию и почтовый адрес. Ведь информация передаётся по открытым каналам, может быть доступна кому угодно. Кроме того, если почтовый ящик будет взломан, то злоумышленнику станет известно, где проживает его владелец, как его зовут, какие у него расходы в месяц и т.д. Очевидно, что в "бумажных" выписках без адреса никак не обойтись, но для электронных выписок необходимости в нём нет.



Интересно, какие требования есть по этому поводу в "законе о персональных данных".



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