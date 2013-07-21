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Аватар Колян Колян (*Колян*)
21.07.2013 20:54 #
Реализовано

Платежка межбанк

Очень хотелось бы в интернет банке иметь возможность распечатки платежного поручения при выполнении межбанковского платежа, желательно с печатью банка с датой его проведения банком
2

Комментарии 2

maks-iv
#
Принято, но вроде убрали такую возможность?
Тинькофф Банк
#
18.11.2016 в 08:48 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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