Подписаться на идею
Ac1
Принято
RSS-ленты новостей конкретных банков
Добрый день!
5
Хотел бы предложить идею добавления возможности подписки по RSS на ленту новостей конкретного банка. Сейчас есть общая RSS-лента новостей, а для конкретных банков, к сожалению, нет.
Эта функция особенно полезна была бы, например, для вкладчиков - так можно отслеживать новости того банка, где у тебя лежат деньги, чтобы случайно не пропустить известие о том, что у него отобрали лицензию или он разорился... Такое ведь периодически случается, и неприятно, если это становится сюрпризом.
Комментарии 5
Спасибо. Для себя лично я эту проблему давно решил (другим способом).
В любом случае, хотелось бы полноценных RSS лент на сайте, так как это удобнее. Администрация когда-то обещала это сделать до конца 2013 года, сейчас уже почти 2015-й на дворе, и ничего не сделано. Так что, думаю, ждать уже нечего.
Какова судьба этой идеи?