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Принято

RSS-ленты новостей конкретных банков

Добрый день!

Хотел бы предложить идею добавления возможности подписки по RSS на ленту новостей конкретного банка. Сейчас есть общая RSS-лента новостей, а для конкретных банков, к сожалению, нет.

Эта функция особенно полезна была бы, например, для вкладчиков - так можно отслеживать новости того банка, где у тебя лежат деньги, чтобы случайно не пропустить известие о том, что у него отобрали лицензию или он разорился... Такое ведь периодически случается, и неприятно, если это становится сюрпризом.

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