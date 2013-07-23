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Аватар Ac1
23.07.2013 14:44 #
Принято

RSS-ленты новостей конкретных банков

Добрый день!
Хотел бы предложить идею добавления возможности подписки по RSS на ленту новостей конкретного банка. Сейчас есть общая RSS-лента новостей, а для конкретных банков, к сожалению, нет.
Эта функция особенно полезна была бы, например, для вкладчиков - так можно отслеживать новости того банка, где у тебя лежат деньги, чтобы случайно не пропустить известие о том, что у него отобрали лицензию или он разорился... Такое ведь периодически случается, и неприятно, если это становится сюрпризом.
5

Комментарии 5

rebelion76
#
Попробуйте неофициальные RSS-ленты на новости банков. Посмотрите здесь (п. 3.3.4)
Ac1
#

Попробуйте неофициальные RSS-ленты на новости банков. Посмотрите здесь (п. 3.3.4)

rebelion76


Спасибо. Для себя лично я эту проблему давно решил (другим способом).

В любом случае, хотелось бы полноценных RSS лент на сайте, так как это удобнее. Администрация когда-то обещала это сделать до конца 2013 года, сейчас уже почти 2015-й на дворе, и ничего не сделано. Так что, думаю, ждать уже нечего.
rianthoff
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Идея будет реализована?
rianthoff
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Идея, кажется уже реализована для сотрудников сайта, но почему-то не выкатывается на сайт.
Какова судьба этой идеи?
ardneh
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Реализована подписка на e-mail рассылку новостей конкретных банков. Например: http://www.banki.ru/banks/bank/absolu...ews-widget Для авторизованных посетителей — в 1 клик. Для не авторизованных нужно сообщить нам e-mail.
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