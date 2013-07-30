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Дмитрий
(dezhkov)
Отклонено
Skype как способ связи
Предлагаю банку использовать Skype для приема входящих звонков.
4
Для путешественников будет хорошая альтернатива дорогому роумингу. Никакой особой реализации не надо - у Skype есть соответствующая услуга для корпоративных клиентов, позволяющая форвардить звонки на обычные номера.
Комментарии 4
Данный способ коммуникации реализован не будет. Существуют альтернативы в виде онлайн-звонка с сайта или через мобильное приложение. Более того, звонки через наши сервисы позволяют решать вопросы в кратчайшие сроки, так как экономия времени происходит на этапе идентификации. Спасибо.
С уважением,
Тинькофф Банк.