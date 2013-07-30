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Аватар Дмитрий (dezhkov)
30.07.2013 16:17 #
Отклонено

Skype как способ связи

Предлагаю банку использовать Skype для приема входящих звонков.
Для путешественников будет хорошая альтернатива дорогому роумингу. Никакой особой реализации не надо - у Skype есть соответствующая услуга для корпоративных клиентов, позволяющая форвардить звонки на обычные номера.
4

Комментарии 4

Тинькофф Банк
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22.02.2018 в 13:52 статус идеи изменен с «Принято» на «Отклонено»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте!

Данный способ коммуникации реализован не будет. Существуют альтернативы в виде онлайн-звонка с сайта или через мобильное приложение. Более того, звонки через наши сервисы позволяют решать вопросы в кратчайшие сроки, так как экономия времени происходит на этапе идентификации. Спасибо.

С уважением,
Тинькофф Банк.
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