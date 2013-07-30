Подписаться на идею Дмитрий (dezhkov)

Отклонено

Skype как способ связи

Предлагаю банку использовать Skype для приема входящих звонков.

Для путешественников будет хорошая альтернатива дорогому роумингу. Никакой особой реализации не надо - у Skype есть соответствующая услуга для корпоративных клиентов, позволяющая форвардить звонки на обычные номера.

4