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Аватар Константин Логвинов (Hqeeco)
03.08.2013 22:29 #
Отклонено

Сделать безкомиссионную выдачу наличных от 100 р, а не от 3000 р как сейчас

Всё большее число торговых организаций предоставляют услугу оплаты пластиком, всё реже требуется наличность, и соответственно - чаще нужны именно мелкие суммы, 100-1000 р. Ограничение в 3000 р очень неудобно, настолько что я в настоящее время перешёл на Почтовую карту Русского стандарта - они предоставляют безкомиссионное снятие любых сумм с любых банкоматов. Если бы это ограничение было снято - я бы сразу вернулся в Тиньков, потому что он мне нравится больше smile:)
4

Комментарии 4

dmit007
#
Что вам мешает пользоваться банкоматами, которые предоставляют возможность размена купюр?
dmit007
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Согласитесь не логично банку предоставлять клиентам возможность снимать по 100р.
Изменится концепция самой картой как инструмента безналичной оплаты!
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