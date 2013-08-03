Сделать безкомиссионную выдачу наличных от 100 р, а не от 3000 р как сейчас

Отклонено

Всё большее число торговых организаций предоставляют услугу оплаты пластиком, всё реже требуется наличность, и соответственно - чаще нужны именно мелкие суммы, 100-1000 р. Ограничение в 3000 р очень неудобно, настолько что я в настоящее время перешёл на Почтовую карту Русского стандарта - они предоставляют безкомиссионное снятие любых сумм с любых банкоматов. Если бы это ограничение было снято - я бы сразу вернулся в Тиньков, потому что он мне нравится больше