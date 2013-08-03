На рассмотрении
Сделать безкомиссионное пополнение Почтовой карты через терминалы Почты РФ
Существует существенный недостаток кэшинов БРС в г. СПб, вблизи большинства метро нереально без комиссии пополнить карту. При этом есть партнёрство с Почтой РФ. У которой сейчас во многих отделениях поставили терминалы. Почему бы не договориться с Почтой РФ о безкомиссионном пополнении Почтовых карт?
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Комментарии 2
Благодарю Вас за высказанные пожелания. Передала коллегам для рассмотрения.
В качестве дополнительного комментария хотела бы также сообщить об альтернативных способах пополнения Почтовой карты без комиссии.
1. Пополнение Почтовой карты на Почте:
Чтобы пополнить Карту необходимо заполнить бланк почтового перевода следующим образом:
- В графе "Кому" указать "Почтовая карта Банк Русский Стандарт";
- В графе "Куда" указать 106000 Федеральный Клиент "Почтовая карта Банк Русский Стандарт";
- В графе "От кого" указать свои ФИО, дату рождения;
- В графе "Адрес отправителя" - свой адрес;
- В графе "Предъявлен" свои паспортные данные;
- Наименование Банка, Расчетный счет, БИК отправителем перевода не заполняются;
- В строке "Сообщение" номер банковского счета Клиента (цифровая последовательность, состоящая из 20 позиций, первые 8 позиций: 40817810).
2. В отделениях Почты России доступен сервис онлайн зачисления денежных средств на «Почтовую карту».
Для онлайн пополнения держателю «Почтовой карты» достаточно предоставить паспорт и карту.
При отсутствии «Почтовой карты» можно сообщить номер лояльности программы «Любимый клиент», расположенный на оборотной стороне карты под штрих-кодом.
Онлайн пополнение осуществляется только держателем «Почтовой карты».
При онлайн пополнении Почтовой карты в отделениях Почты по номеру лояльности Любимый клиент комиссия не взимается.
Возможность осуществления онлайн зачисления денежных средсв на "Почтовую карту" необходимо уточнять в конкретном отделении почты, так как данный сервис пока реализован не в каждом отделении.