На рассмотрении

Сделать безкомиссионное пополнение Почтовой карты через терминалы Почты РФ

Существует существенный недостаток кэшинов БРС в г. СПб, вблизи большинства метро нереально без комиссии пополнить карту. При этом есть партнёрство с Почтой РФ. У которой сейчас во многих отделениях поставили терминалы. Почему бы не договориться с Почтой РФ о безкомиссионном пополнении Почтовых карт?

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