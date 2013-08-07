Подписаться на идею Дмитрий (dezhkov)

Отклонено

Голосовая связь с банком посредством мобильного приложения

Уже озвучивал эту идею в комментах по поводу Skype, как экономичного для клиентов способа связи с Банком, но все же это несколько другое решение, поэтому решил оформить как отдельную идею.

Предлагаю Банку добавить возможность голосовой связи с колл-центром из Мобильного Приложения через Интернет. Думаю, вполне реально реализовать на основе решений VOIP. То есть интегрированный в МП и жестко настроенный VOIP-клиент и соответственно собственный шлюз Банка, перенаправляющий звонки в колл-центр. Даже наверное можно не интегрироваться с телефонной сетью общего пользования и делать всё в рамках своей сети. Надеюсь, понятно высказал.

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