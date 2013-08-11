Банки, склянки, молоток. Деньги из воздуха.

Отклонено

Озадачился было идеей завести себе кобрендинговые карты (кредитные). На всех сайтах "замануха" - Cashback.Есть предложения от Альфа-банка, Хоум-кредита, Совкомбанка и прочих любителей халявы, на основе лохотрона. Группа поддержки - это компании, выступающие в качестве brand = бренда, отсюда и общее название - cobranding - кобрендиговые карты. Впрочем, незнание английского языка, не мешает некоторым написать "кобрендиговая". Ладно, допустим, что ошибся оператор при наборе.Что же я вижу, уважаемые господа - читатели! Все просто нагло берут за обслуживание счета кредитной карты. Пока только Сбербанк этим не занимается.И текут денежки в карманы лохотронищиков от доверчивых и наивных клиентов. Ой, вот только не надо мне говорить, что я не знаю что такое клиринг и комиссионные с каждой оплаты картой. Минимум 2% каждый банк имеет навара.Откуда же берутся 3% и более. Так всё просто, господа и товарищи! Это крутиться обслуживание "кредита". Пр этом денежки из банка никуда и не выходят, а если и вышли на поддержание торговли и промышленности, так, увы, за всё надо платить. Процент за пользование кредитом, и не забывайте о комиссионных за безналичный расчет по карте за счет продавца услуг или товара.Что же говорит нам "Закон?" Да-да! Штрафы. С юрлиц и очень солидные. И почему это ЦБ РФ не мониторит заманчивые предложения от банков, с нарушением законодательства? Даже иностранные банки дружественной нам Украины, получая лицензию на банковскую деятельность на территории РФ, обязуются исполнять законы РФ.Поразмыслив немного, а не раскинув мозгами по асфальту берем не серп и молот, а прислушаемся к молоточку суда.Впрочем, это уже другая история, описанная во всех судах страны, как например здесь:Остается за кадром только одно:Как это нас, обычных граждан - физических лиц приравняли к юридическим лицам.Впрочем, некоторые могут сказать, что он не читатель, аЧто написал - он не читает.В этом случае, остается заметить вскользь, что незнание закона не освобождает от ответственности. Или у них адвокаты не из серии, что не хорошо знают закон, а хорошо знают судью? Куда смотрит Минфин и муниципальные органы, куда идет основная доля от штрафов. Наверное, хорошо живут, бюджет не трещит.Денег, как я понимаю, не надо.вот, всё-таки правильно говорят, что на сытое брюхо к знаниям глухо.Всем удачи и хорошего настроения.