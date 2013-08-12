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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
12.08.2013 13:16 #
Отклонено

ИБ: выписка по счету за произвольный период

Хотелось бы получаты выписку за произвольный период. Например, с 1 февраля по 30 июня 2010 года. С указанием входящего остатка на 1 фев. 2010 и исходящего на 30 июня 2010.

В идеях есть http://www.banki.ru/friends/ideas/?de...age1867187 отмеченная как реализованная. Наверное под реализацией понимается возможность скачать ежемесячную выписку. Но, во-первых, часто требуется выписка за период больше месяца или меньше месяца. Во-вторых, для скачивания доступны выписки только за последние полгода, а иногда нужно посмотреть и что было несколько лет назад
4

Комментарии 4

ao-averin
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Олег, добрый день!
В Интернет банке есть возможность заказать выписку за произвольный период на email.
ois1977
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Здравствуйте!
Тогда расскажите, как это сделать. Когда я открываю страницу, например, Главная > Карты и счета > Карты > Банк в кармане
я вижу 2 ссылки, касающиеся выписок:
1) Выписка по карте - 2 раза (в 2 местах)
2) Получение внеочередной выписки по карте - 2 раза (в 2 местах)
3) Получить выписку

1) - переход на страницу с перечнем ежемесячных выписок, можно скачать любую из последних шести
2) - заказ выписки за текущей не окончившийся месяц на e-mail
3) - вывод списка всех моих карт, фактически, переход на уровень меню выше Главная > Карты и счета > Карты

Нигде не видно возможности получить выписку за произвольный период

Конкретно, я хочу выписку по своей карте БвК с 01.01.2010 по 31.08.2013. Что мне нужно сделать по шагам?

Судя по http://www.banki.ru/friends/ideas/?de...age2229152 я не единственный, кто не знает как это сделать
Алимова Альфия
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11.09.2013 в 09:30 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Алимова Альфия
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Добрый день!

Счет-выписки за интересующий Вас период доступны в интернет-банке.
Если нет, сообщите, пожалуйста, мне Ваш номер договора (любой) через личные сообщения. Я постараюсь Вам помочь.
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