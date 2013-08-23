Отклонено
Исправление поля "Назначение платежа" в шаблонах
Есть отличная идея - сделать возможность исправления полей в шаблонах. Сейчас для оплаты коммунальных услуг самый легкий способ - это открыть "Платежи и переводы", в левой половине выбрать перевод юр.лицу, в правой развернуть шаблон и копировать строчку за строчкой. А была бы кнопочка - было бы суперудобно.
6
Комментарии 6
http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=4797205
Ждет рассмотрения
Изменение шаблона платежа
Предлагаю сделать возможность вносить изменения в шаблоны, хотя бы в поле "Назначение платежа". Иногда требуется указывать месяц и год по платежу, и из-за этого приходится набирать всё заново.