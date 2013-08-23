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Аватар Павел Гончаренко (trusiwko)
23.08.2013 14:00 #
Отклонено

Исправление поля "Назначение платежа" в шаблонах

Есть отличная идея - сделать возможность исправления полей в шаблонах. Сейчас для оплаты коммунальных услуг самый легкий способ - это открыть "Платежи и переводы", в левой половине выбрать перевод юр.лицу, в правой развернуть шаблон и копировать строчку за строчкой. А была бы кнопочка - было бы суперудобно.
6

Комментарии 6

trusiwko
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Забыл добавить - и все это для того, чтобы в поле "Назначение платежа" указать "за август" smile:)
pashatina
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дубль

http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=4797205

Ждет рассмотрения
Изменение шаблона платежа
Предлагаю сделать возможность вносить изменения в шаблоны, хотя бы в поле "Назначение платежа". Иногда требуется указывать месяц и год по платежу, и из-за этого приходится набирать всё заново.
trusiwko
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Да. Спасибо за ссылку. К сожалению удалить нельзя. А вообще идея для меня уже не актуальная - написал плагин для chrome, который просто копирует информацию с правой колонки в левую, и можно менять что хочешь. Ждать несколько лет этой реализации, на которую программист потратит полчаса и тестировщик еще полчаса не стоит.
trusiwko
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ага, согласен, что есть. Главное, чтоб сделали smile:)
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