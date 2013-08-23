Отклонено

Исправление поля "Назначение платежа" в шаблонах

Есть отличная идея - сделать возможность исправления полей в шаблонах. Сейчас для оплаты коммунальных услуг самый легкий способ - это открыть "Платежи и переводы", в левой половине выбрать перевод юр.лицу, в правой развернуть шаблон и копировать строчку за строчкой. А была бы кнопочка - было бы суперудобно.

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