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Аватар DiXi256
23.08.2013 20:45 #
Реализовано

Обновление

При входе по коду доступа не происходит обновления данных по картам. Если перезайти через логин/пароль - все прекрасно обновляется.
Андроид 4.3.
3

Комментарии 3

somewan
#
поддерживаю.
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