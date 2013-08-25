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Аватар Иван (StrangerRW)
25.08.2013 19:33 #
Реализовано

Совмещение технологии PayPass c картами AirBonus

Предлагаю рассмотреть возможность совмещения технологии PayPass от MasterCard с картами серии AirBonus
3

Комментарии 3

VEI
#
26.08.2013 в 08:35 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
StrangerRW
#

26.08.2013 в 08:35 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»

Екатерина Володина

Спасибо. Будет очень полезно при пользовании "Аэроэкспрессами".
VEI
#
16.10.2013 в 18:15 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»

Реализовано пока только для карт MC World Airbonus. Обращаю Ваше внимание, что билеты на аэроэкспресс уже давно можно купить непосредственно в Интернет-банке.
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