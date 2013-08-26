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Аватар Станислав (stanislavaimk)
26.08.2013 18:03 #
Ждет рассмотрения

Потребительское кредитование

Добрый день! Предлагаю рассмотреть возможность введения потребительских кредитов и ипотеки. Вот сейчас пришлось брать в другом банке. Но если подобные кредиты будут введены в АВАНГАРДЕ по такой же привлекательной ставке, как по картам, то с удовольствием перекредитуюсь у Вас.
2

Комментарии 2

viabank
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ипотека в Авангарде по привлекательной ставка.... мечта smile:)
очень сомневаюсь, что Авангард будет заниматься потребительским кредитованием... и лично мне такая идея не нравится smile:|
beliyYAR
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Сделать ипотеку с классическим дифф. платежом, конкурентов практически не будет, а спрос на такой тип кредита есть. Всё новое - это хорошо забытое старое smile:)
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