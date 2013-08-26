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Станислав
(stanislavaimk)
Ждет рассмотрения
Потребительское кредитование
Добрый день! Предлагаю рассмотреть возможность введения потребительских кредитов и ипотеки. Вот сейчас пришлось брать в другом банке. Но если подобные кредиты будут введены в АВАНГАРДЕ по такой же привлекательной ставке, как по картам, то с удовольствием перекредитуюсь у Вас.
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Комментарии 2
очень сомневаюсь, что Авангард будет заниматься потребительским кредитованием... и лично мне такая идея не нравится