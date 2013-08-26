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Ждет рассмотрения

Потребительское кредитование

Добрый день! Предлагаю рассмотреть возможность введения потребительских кредитов и ипотеки. Вот сейчас пришлось брать в другом банке. Но если подобные кредиты будут введены в АВАНГАРДЕ по такой же привлекательной ставке, как по картам, то с удовольствием перекредитуюсь у Вас.

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