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Аватар Сергей (viabank)
27.08.2013 23:38 #
Отклонено

учитывать оборот по одному счету для определения ставки на остаток по другому

в свете последних изменений в тарифах:
картой без чипа и лимитов осведомленному в предмете безопасности карт клиенту платить желания никакого.
если считаете, что наберете лохов, которые будут и тратить по 30К, и хранить от 30К на незащищенной карте - бог судья.
если хотите просвещенных клиентов на расчеты картами переманить - или лимиты запускайте с чипом, или тарифы корректируйте, чтобы зачитывался оборот по всем картам клиента (ну, или максимальный или оборотов по счетам), и применялся для определения ставки на остаток по всем другим счетам (ну, или по счету с максимальным остатком).
4

Комментарии 4

ois1977
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Вы уже высказывались скептически по поводу "или тарифы корректируйте, чтобы зачитывался оборот по всем картам клиента (ну, или максимальный или оборотов по счетам), и применялся для определения ставки на остаток по всем другим счетам (ну, или по счету с максимальным остатком)" здесь: http://www.banki.ru/friends/ideas/?de...age1506933
ois1977
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Кстати, а как чип может помочь? Я не рискну даже на чиповой карте без лимитов держать 30К>
Алимова Альфия
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09.09.2013 в 14:11 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Алимова Альфия
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09.09.2013 в 15:25 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
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