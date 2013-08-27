Подписаться на идею Сергей (viabank)

Отклонено

учитывать оборот по одному счету для определения ставки на остаток по другому

в свете последних изменений в тарифах:

картой без чипа и лимитов осведомленному в предмете безопасности карт клиенту платить желания никакого.

если считаете, что наберете лохов, которые будут и тратить по 30К, и хранить от 30К на незащищенной карте - бог судья.

если хотите просвещенных клиентов на расчеты картами переманить - или лимиты запускайте с чипом, или тарифы корректируйте, чтобы зачитывался оборот по всем картам клиента (ну, или максимальный или оборотов по счетам), и применялся для определения ставки на остаток по всем другим счетам (ну, или по счету с максимальным остатком).

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