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Сергей
(viabank)
Отклонено
учитывать оборот по одному счету для определения ставки на остаток по другому
в свете последних изменений в тарифах:
4
картой без чипа и лимитов осведомленному в предмете безопасности карт клиенту платить желания никакого.
если считаете, что наберете лохов, которые будут и тратить по 30К, и хранить от 30К на незащищенной карте - бог судья.
если хотите просвещенных клиентов на расчеты картами переманить - или лимиты запускайте с чипом, или тарифы корректируйте, чтобы зачитывался оборот по всем картам клиента (ну, или максимальный или оборотов по счетам), и применялся для определения ставки на остаток по всем другим счетам (ну, или по счету с максимальным остатком).
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