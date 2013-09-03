Отклонено

Раз уж банку так накладно сделать снятие меньше 3000 р без комиссий в любых банкоматах, то можно было бы для удобства клиентов в снятии мелких сумм сделать лимит - например 5000 р в месяц или хотя бы 3000 р в месяц чтобы можно было снимать мелкими суммами - по 100-200-500 р. А как больше 5 тыр в месяц наснимал - тогда уж комиссии начинать чехлить. А то ведь именно удобно мелкие суммы часто надобятся. Например из-за этого я вынужден пользоваться картой другого банка - раньше Почтовой, а теперь - ещё другого банка карту приходится использовать, которая позволяет снимать мелкие суммы без комиссий в любом банке. Из-за этого мне приходится и часть суммы держать в том, другом банке - ТКС от меня лишается этой суммы, понимаете?А поскольку геморно туда-сюда всё время деньги переводить, то я уже обнаруживаю что у меня постепенно и все накопления постепенно в тот другой банк перетекают, выходит что такое мелкое удобство - но оно выходит решающее, как-то так....