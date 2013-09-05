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Аватар Равиль (vip76)
05.09.2013 23:03 #
Ждет рассмотрения

Индивидуальный дизайн карт(недочеты)

Доделать сайт http://mycard.psbank.ru и возможность выбора индивидуального дизайна в PSB-Ritail
Пробовал делать дизайн. Выявились ошибки.

1. В сохраненных дизайнах(на сайте http://mycard.psbank.ru) хотел удалить один из двух имеющихся, удалились оба, в том числе тот , который был одобрен. Надо добавить подтверждения удаления дизайна, возможно запретить удалять одобренные.

2. Невозможно заказать никакой другой вид карты кроме доходной(на сайте http://mycard.psbank.ru). Надо сделать выбор доступных видов карт.

3. При выборе дизайна и устновке сортировки "по частоте заказов" - карты сортируются неверно. Карты с большим количеством лайков(или это количество заказов?) находятся не сверху, а в середине.

4. В PSB-Ritail при заказе кредитной карты нет возможности выбора индивидуального дизайна - хотя в тарифах такая возможность обозначена.
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