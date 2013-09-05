Индивидуальный дизайн карт(недочеты)

Доделать сайт http://mycard.psbank.ru
и возможность выбора индивидуального дизайна в PSB-Ritail
Пробовал делать дизайн. Выявились ошибки.
1. В сохраненных дизайнах(на сайте http://mycard.psbank.ru)
хотел удалить один из двух имеющихся, удалились оба, в том числе тот , который был одобрен. Надо добавить подтверждения удаления дизайна, возможно запретить удалять одобренные.
2. Невозможно заказать никакой другой вид карты кроме доходной(на сайте http://mycard.psbank.ru)
. Надо сделать выбор доступных видов карт.
3. При выборе дизайна и устновке сортировки "по частоте заказов" - карты сортируются неверно. Карты с большим количеством лайков(или это количество заказов?) находятся не сверху, а в середине.
4. В PSB-Ritail при заказе кредитной карты нет возможности выбора индивидуального дизайна - хотя в тарифах такая возможность обозначена.
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