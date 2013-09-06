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Аватар Милюков Михаил (grafstroganov)
06.09.2013 15:02 #
Ждет рассмотрения

Переводы с карты на карту (Visa transfer money and mastercard money send)

Добавить в интернет банк функционал, которым обладают другие банки, пример Авангард, Русский Стандарт, Тинькофф.
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