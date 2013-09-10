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Отклонено

настройка - отключение push уведомлений

Здравствуйте. Тут многие писали о том, что было бы удобно использовать push-сообщения, и они-таки сейчас реализованы, это хорошо. Но было бы еще лучше, если бы их можно было отключать в настройках приложения, т.е. иметь возможность получать коды подтверждения только обычными смс. Просто некоторые программы для работы с смс на андроиде скрывают push-сообщения. Можно, конечно, пользоваться только стандартным ПО (и сейчас приходится, потому что мобильный банк важнее красивостей и удобства работы с смс и ммс), но иногда очень хочется настроить смартфон под себя и очень обидно, когда это сделать до конца не получается из-за различных ограничений.

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