При смене статуса идеи на "Принято" отчитываться о том, насколько близка реализация.

Предлагаю писать, как идет внедрение, приняты ли какие-то шаги или хотя бы когда ожидать этих шагов, хоть что-то.
Или например написать в комментариях "реализация идеи временно отложена", чтобы до следующего комментария ПБ не надеялись на реализацию.
Это ж вообще умора с отличнейшей идеей об установке лимитов по картам, принятой в начале 2011 года! Если уж приняли, давайте как-то за это отвечать. А то единственным ответом в комментариях был "Ждите летом", в марте этого года.
Про то, что лето кончилось, говорить излишне.
Комментарии 4
Относительно Вашего пожаления хотелось бы заметить, что идеи, которые направляются в адрес Банка на данном ресурсе требуют разного времени для реализации, разных трудозатрат и предоставить какие-то прогнозы по срокам реализации, к сожалению, не представляется возможным.
Также замечу, что в случае принятия Банком идеи для реализации, работы для этого ведутся в обязательном порядке.
Относительно установки расходных лимитов по картам хочу сообщить, что к концу этого года планируется реализовать данный функционал. Надеюсь, что Вы сможете по достоинству оценить результаты работы Банка
Благодарю Вас за высказанные пожаления!
я представляю, почему банк не хочет публиковать какие-либо прогнозы и хорошо понимаю тех, кто такую политику отстаивает.