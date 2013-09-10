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Аватар Михаил Unembossed (UnembossedName)
10.09.2013 21:14 #
Отклонено

При смене статуса идеи на "Принято" отчитываться о том, насколько близка реализация.

Предлагаю писать, как идет внедрение, приняты ли какие-то шаги или хотя бы когда ожидать этих шагов, хоть что-то.
Или например написать в комментариях "реализация идеи временно отложена", чтобы до следующего комментария ПБ не надеялись на реализацию.
Это ж вообще умора с отличнейшей идеей об установке лимитов по картам, принятой в начале 2011 года! Если уж приняли, давайте как-то за это отвечать. А то единственным ответом в комментариях был "Ждите летом", в марте этого года.
Про то, что лето кончилось, говорить излишне. smile:(
4

Комментарии 4

Алимова Альфия
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11.09.2013 в 12:14 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Алимова Альфия
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Добрый день!

Относительно Вашего пожаления хотелось бы заметить, что идеи, которые направляются в адрес Банка на данном ресурсе требуют разного времени для реализации, разных трудозатрат и предоставить какие-то прогнозы по срокам реализации, к сожалению, не представляется возможным.
Также замечу, что в случае принятия Банком идеи для реализации, работы для этого ведутся в обязательном порядке.

Относительно установки расходных лимитов по картам хочу сообщить, что к концу этого года планируется реализовать данный функционал. Надеюсь, что Вы сможете по достоинству оценить результаты работы Банка smile:)

Благодарю Вас за высказанные пожаления!
Camarada
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Я не верю, что работы по лимитам велись 2,5 года, поэтому и предлагаю периодически писать хоть что-то о судьбе идеи.
viabank
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сначала обещали конец лета, теперь конец года. с учетом того, что с момента одобрения идеи времени прошло ого-го... надежда умрет последней, конечно, но тем временем у Связного лимиты уже появились, как и чипы.
я представляю, почему банк не хочет публиковать какие-либо прогнозы и хорошо понимаю тех, кто такую политику отстаивает.
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