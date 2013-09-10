При смене статуса идеи на "Принято" отчитываться о том, насколько близка реализация.

Отклонено

Предлагаю писать, как идет внедрение, приняты ли какие-то шаги или хотя бы когда ожидать этих шагов, хоть что-то.Или например написать в комментариях "реализация идеи временно отложена", чтобы до следующего комментария ПБ не надеялись на реализацию.Это ж вообще умора с отличнейшей идеей об установке лимитов по картам, принятой в начале 2011 года! Если уж приняли, давайте как-то за это отвечать. А то единственным ответом в комментариях был "Ждите летом", в марте этого года.Про то, что лето кончилось, говорить излишне.