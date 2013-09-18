Отклонено

Предлагаю расширить текущий функционал введением системы по планированию расходов и целевого накопления средств.Так, у депозитов будет реальное назначение если определено и можно задать как и когда напоминать (или пополнять) его автоматически. По кредитным картам, соответственно, в случае возможного наличия проблем с выплатами в грейс (истории трат можно предположить) - предлагать варианты реструктуризации.И в перспективе...Соответственно, если какая-то акция позволит клиенту заработать - предлгать ему, например багтрекер или анонимный покупатель. Да хоть и в фастфуде поработать денек (мало-ли ему понадобится прикрыть горячую точку по хорошей цене ненадолго)...