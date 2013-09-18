Подписаться на идею Павел (pashatina)

Реализовано

Идентификатор (номер) заявки\обращения

Во многих банках есть номер обращения (многие присылают его по смс и\или е-меил) клиента в службу тех. поддержки.

При обращении в ТКС такого номера не дают и, при повторном обращении, приходится совместно с представителем тратить уйму времени на поиск данного обращения.



Я лично имею обыкновение тем или иным способом сообщать о недоработках\неработоспособности и т д.



При получении смс с текстом "ваша претензия рассмотрена. подробности по телефону ***" ни разу разговор не занимал менее 10 минут, хотя просто хотелось бы понять, что за претензия и какие результаты рассмотрения.



Имея ИД обращения - я каждый второй раз вообще не буду звонить, например:



"ваша претензия № 123-322 рассмотрена, признана обоснованной"

"ваша претензия № 123-322 рассмотрена, свяжитесь для уточнения"

"ваша претензия № 123-322 рассмотрена, работоспособность восстановлена"



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