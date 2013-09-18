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Павел
(pashatina)
Реализовано
Идентификатор (номер) заявки\обращения
Во многих банках есть номер обращения (многие присылают его по смс и\или е-меил) клиента в службу тех. поддержки.
2
При обращении в ТКС такого номера не дают и, при повторном обращении, приходится совместно с представителем тратить уйму времени на поиск данного обращения.
Я лично имею обыкновение тем или иным способом сообщать о недоработках\неработоспособности и т д.
При получении смс с текстом "ваша претензия рассмотрена. подробности по телефону ***" ни разу разговор не занимал менее 10 минут, хотя просто хотелось бы понять, что за претензия и какие результаты рассмотрения.
Имея ИД обращения - я каждый второй раз вообще не буду звонить, например:
"ваша претензия № 123-322 рассмотрена, признана обоснованной"
"ваша претензия № 123-322 рассмотрена, свяжитесь для уточнения"
"ваша претензия № 123-322 рассмотрена, работоспособность восстановлена"
Комментарии 2
ответили в другой ветке.