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Аватар Павел (pashatina)
18.09.2013 16:22 #
Реализовано

Идентификатор (номер) заявки\обращения

Во многих банках есть номер обращения (многие присылают его по смс и\или е-меил) клиента в службу тех. поддержки.
При обращении в ТКС такого номера не дают и, при повторном обращении, приходится совместно с представителем тратить уйму времени на поиск данного обращения.

Я лично имею обыкновение тем или иным способом сообщать о недоработках\неработоспособности и т д.

При получении смс с текстом "ваша претензия рассмотрена. подробности по телефону ***" ни разу разговор не занимал менее 10 минут, хотя просто хотелось бы понять, что за претензия и какие результаты рассмотрения.

Имея ИД обращения - я каждый второй раз вообще не буду звонить, например:

"ваша претензия № 123-322 рассмотрена, признана обоснованной"
"ваша претензия № 123-322 рассмотрена, свяжитесь для уточнения"
"ваша претензия № 123-322 рассмотрена, работоспособность восстановлена"
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Комментарии 2

tomich
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Неужели реализовано? Я по прежнему получаю СМС без номеров претензий, ни разу номер претензии мне не сообщали, ни в разговоре с ЦОК, ни в электронной почте.
Тинькофф_Кредитные Системы
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Неужели реализовано? Я по прежнему получаю СМС без номеров претензий, ни разу номер претензии мне не сообщали, ни в разговоре с ЦОК, ни в электронной почте.


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