Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Тинькофф Банк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Дмитрий Дмитриев (dmit007)
22.09.2013 07:46 #
Отклонено

Карты с индивидуальным дизайном

Как я правильно понимаю для новых клиентов появилась возможность заказа карт с индивидуальным дизайном!

Хотелось бы , чтобы и для уже старых клиентов была возможность выбрать себе дополнительную карту с новым дизайном!

Это, что касается кредитных карт!
безусловно это дополнительная нагрузка на представителей банка (думаю тут логичным будет просто возложить расходы на клиентов, не думаю что она будет чрезмерная)

Ну и предлагаю рассмотреть возможность выпуска дебетовых карт с индивидуальным дизайном! Возможно оставить концепцию Black!


3

Комментарии 3

Тинькофф Банк
#
14.06.2018 в 14:47 статус идеи изменен с «Принято» на «Отклонено»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.