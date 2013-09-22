Отклонено

Карты с индивидуальным дизайном

Как я правильно понимаю для новых клиентов появилась возможность заказа карт с индивидуальным дизайном!



Хотелось бы , чтобы и для уже старых клиентов была возможность выбрать себе дополнительную карту с новым дизайном!



Это, что касается кредитных карт!

безусловно это дополнительная нагрузка на представителей банка (думаю тут логичным будет просто возложить расходы на клиентов, не думаю что она будет чрезмерная)



Ну и предлагаю рассмотреть возможность выпуска дебетовых карт с индивидуальным дизайном! Возможно оставить концепцию Black!







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