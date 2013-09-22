Отклонено
Карты с индивидуальным дизайном
Как я правильно понимаю для новых клиентов появилась возможность заказа карт с индивидуальным дизайном!
3
Хотелось бы , чтобы и для уже старых клиентов была возможность выбрать себе дополнительную карту с новым дизайном!
Это, что касается кредитных карт!
безусловно это дополнительная нагрузка на представителей банка (думаю тут логичным будет просто возложить расходы на клиентов, не думаю что она будет чрезмерная)
Ну и предлагаю рассмотреть возможность выпуска дебетовых карт с индивидуальным дизайном! Возможно оставить концепцию Black!
Комментарии 3