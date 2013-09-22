Реализовано

Индивидуальный дизайн!

Предлагаю банку рассмотреть такой вариант!

Предоставить пользователям самим придумать дизайн карт и соответсвенно поощерить лучшие работы (айпадами, макбуками и прочей техникой)

как раз в предверии праздников, которые не за горами!



А выбор лучших работ возложить на клиентов банка, которые, заказывая карты с данным дизайном, тем самым выбирают победителя!

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