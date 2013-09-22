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Аватар Дмитрий Дмитриев (dmit007)
22.09.2013 07:50 #
Реализовано

Индивидуальный дизайн!

Предлагаю банку рассмотреть такой вариант!
Предоставить пользователям самим придумать дизайн карт и соответсвенно поощерить лучшие работы (айпадами, макбуками и прочей техникой)
как раз в предверии праздников, которые не за горами!

А выбор лучших работ возложить на клиентов банка, которые, заказывая карты с данным дизайном, тем самым выбирают победителя!
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Комментарии 2

Тинькофф_Кредитные Системы
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Здравствуйте.

Идея реализована в специальном приложении в социальной сети "Однокласники".

С уважением, ТКС-Банк.
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