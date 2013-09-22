Реализовано
Индивидуальный дизайн!
Предлагаю банку рассмотреть такой вариант!
2
Предоставить пользователям самим придумать дизайн карт и соответсвенно поощерить лучшие работы (айпадами, макбуками и прочей техникой)
как раз в предверии праздников, которые не за горами!
А выбор лучших работ возложить на клиентов банка, которые, заказывая карты с данным дизайном, тем самым выбирают победителя!
Комментарии 2
Идея реализована в специальном приложении в социальной сети "Однокласники".
С уважением, ТКС-Банк.