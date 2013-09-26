Вход
  • Предложить идею
  • Вступить в сообщество
  • Правила сообщества
Друзья «Банки.ру»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Serega (banki-serega)
26.09.2013 11:52 #
Отклонено

Онлайн справочник утерянных паспортов и фото мошенников, предложение создать на сайте banki.ru закрытый онлайн справочник

Онлайн справочник утерянных паспортов и фото мошенников, предложение создать на сайте banki.ru закрытый онлайн справочник
2

Комментарии 2

Редактор
#
Идея малореалистичная. Увы...
Редактор
#
22.12.2013 в 12:43 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.