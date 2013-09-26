Принято
Кроссплатформенный и кроссбраузерный интернет-банк
Мне нравится качество обслуживания в банке, но есть один нюанс, из-за которого я скорее всего буду вынужден сменить банк как банк для ведения РКО юрлица - это интернет-банк. Для пользования этим банком нужен обязательно именно windows и обязательно именно internet explorer. То есть никакие другие операционные системы и другие браузеры не принимаются.
3
У других банков, насколько я знаю - такой проблемы нет. В интернет-банк можно зайти с любого компьютера, не важно, на какой операционной системе он работает: windows, linux или macos. И это правильно, так как это удобно для клиента.
Итак, суть идеи - реализовать принципы кроссбраузерности и кроссплатформенности для интернет-банка.
Комментарии 3
В новой версии обеспечена совместимость рабочих станций операторов и администраторов с операционными системами Windows 8 х86/х64, Windows 8 Профессиональная, Windows 8 Enterprise, а также поддержка web-браузера Internet Explorer 10 в подсистемах «Интернет-Клиент».
Сервис «Мобильный Банк-Клиент» обеспечит поддержку большинства популярных гаджетов - iPad 4, iPad mini, Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy Note, Google Nexus и др., а также платформ iOS, Android.
Однако поддержка windows и internet explorer не подходит под понятие кроссплатформенности и кроссбраузерности. Хотелось бы иметь полноценный доступ в интернет-банк с любого браузера.
С уважением, Максим.