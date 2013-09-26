Принято

Кроссплатформенный и кроссбраузерный интернет-банк

Мне нравится качество обслуживания в банке, но есть один нюанс, из-за которого я скорее всего буду вынужден сменить банк как банк для ведения РКО юрлица - это интернет-банк. Для пользования этим банком нужен обязательно именно windows и обязательно именно internet explorer. То есть никакие другие операционные системы и другие браузеры не принимаются.



У других банков, насколько я знаю - такой проблемы нет. В интернет-банк можно зайти с любого компьютера, не важно, на какой операционной системе он работает: windows, linux или macos. И это правильно, так как это удобно для клиента.



Итак, суть идеи - реализовать принципы кроссбраузерности и кроссплатформенности для интернет-банка.

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