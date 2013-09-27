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Аватар Виталий Рудерман (vital55)
27.09.2013 13:02 #
Принято

Создание шаблона "отложенного платежа"

Столкнулся с тем, что не возможно создать и сохранить шаблон платежа без непосредственной оплаты. А если я хочу заплатить не прямо сейчас, а в определенную дату? Предлагаю ввести функцию "отложенного платежа" с указанием даты первого платежа по календарю в сервис создания шаблонов. Достаточно просто добавить дополнительную кнопку "Сохранить шаблон и выйти", и тогда шаблон должен быть доступен в списке шаблонов для дальнейшего редактирования.
4

Комментарии 4

Gravehard
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Данная функция безусловно будет удобна, хотелось бы при положительном решении о введении данной функции распространить это и на отложенный межбанковский перевод в другой банк в определенный день в свойствах шаблона.
Gilmut
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Однозначно поддерживаю smile:thumbsup:
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