Принято

Создание шаблона "отложенного платежа"

Столкнулся с тем, что не возможно создать и сохранить шаблон платежа без непосредственной оплаты. А если я хочу заплатить не прямо сейчас, а в определенную дату? Предлагаю ввести функцию "отложенного платежа" с указанием даты первого платежа по календарю в сервис создания шаблонов. Достаточно просто добавить дополнительную кнопку "Сохранить шаблон и выйти", и тогда шаблон должен быть доступен в списке шаблонов для дальнейшего редактирования.

4