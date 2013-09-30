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Аватар Павел (pashatina)
30.09.2013 12:25 #
Реализовано

Колонка данных о начислении кеш бека по операциям (ИБ)

Предлагается ввести по дебетовым картам колонку, как по кредитным с баллами Браво, где отображать ожидаемый к начислению кеш бек за каждую операцию (и внизу итого кеш бека - так же было бы приятно).

Что даст:
1. меньше вопросов "а за какую из операций не начислили?"
2. наглядность расчетов
3. возможность "контроля" со стороны пользователей.

p.s. некоторые другие банки не стесняются писать свои "баллы-бонусы" около покупки с текстом "0,53 бонуса"
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Комментарии 3

Тинькофф Банк
#
27.08.2015 в 12:17 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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