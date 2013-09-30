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Реализовано

Колонка данных о начислении кеш бека по операциям (ИБ)

Предлагается ввести по дебетовым картам колонку, как по кредитным с баллами Браво, где отображать ожидаемый к начислению кеш бек за каждую операцию (и внизу итого кеш бека - так же было бы приятно).



Что даст:

1. меньше вопросов "а за какую из операций не начислили?"

2. наглядность расчетов

3. возможность "контроля" со стороны пользователей.



p.s. некоторые другие банки не стесняются писать свои "баллы-бонусы" около покупки с текстом "0,53 бонуса"

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