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Ждет рассмотрения

Защита для Мобильного банка

Предлагаю создать аналого PIN-кода для Мобильного банка. Т.е., по умолчанию, в Мобильном банке должны быть активны только функции SMS-уведомлений и блокировки карты (можно еще какие-нибудь нефинансовые добавить). Для временной (например, на 1 час) активации остальных функций (переводы, платежи и пр.) надо отправить на 900 специальный цифровой код (четырех-пятизначный).



Это, конечно, добавит заморочек для пользователей (клиентов), зато резко возрастет безопасность текущего использования Мобильного банка, плюс почти полностью будет ликвидирована проблема с кражей денег через Мобильный банк при потере телефона или передаче SIM-карты новому владельцу (не мне Вам рассказывать сколь актуальна эта проблема!).

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